Баку входит в ТОП-3 городов СНГ для весенних путешествий

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов СНГ для путешествий российских туристов этой весной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТурСтат Минск, Астана, Баку, Ереван, Алматы, Ташкент, Кишинев, Бишкек, Душанбе и Ашхабад входят в первую десятку городов СНГ для весенних путешествий. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок весной этого года.

По данным ТурСтат, чаще всего российские туристы выбирают туры выходного дня.

В Баку весной приезжают в среднем на 3,5 дня и расходуют $95 в сутки на проживание и питание.

Кишинев и Ташкент лидируют по дешевизне туров, а Астана и Баку - для отдыха "люкс".

10 популярных у туристов городов СНГ весной:

1. Минск (Беларусь)

2. Астана (Казахстан)

3. Баку (Азербайджан)

4. Ереван (Армения)

5. Алматы (Казахстан)

6. Ташкент (Узбекистан)

7. Кишинев (Молдова)

8. Бишкек (Кыргызстан)

9. Душанбе (Таджикистан)

10. Ашхабад (Туркменистан)

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