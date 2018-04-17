Как повлияли строительные работы на станциях метро на скорость Интернета в Баку?

В социальных сетях пользователи активно обсуждают проблемы с интернетом, приводя различные версии причин ухудшения доступа к сети в Баку.

По мнению большинства, причиной низкой скорости Интернета могли стать строительные и технические работы, которые ежедневно проводятся на станциях бакинской подземки.

Чтобы внести ясность в этот вопрос, Day.Az обратился в главное управление Бакметрополитена.

Руководитель пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, комментируя данную информацию, заявил о том, что она не соответствует действительности.

"Работы, которые ежедневно проводятся на станциях и в туннелях бакинского метро, никак не могут повлиять на скорость Интернета. Все эти предположения являются всего лишь домыслами активистов социальных сетей", - сказал наш собеседник, отметив, что не располагает какой-либо информацией о том, что во время проведения работ в метро могли быть повреждены кабели и техпровода.

Матанат Насибова