Как повлияли строительные работы на станциях метро на скорость Интернета в Баку?
В социальных сетях пользователи активно обсуждают проблемы с интернетом, приводя различные версии причин ухудшения доступа к сети в Баку.
По мнению большинства, причиной низкой скорости Интернета могли стать строительные и технические работы, которые ежедневно проводятся на станциях бакинской подземки.
Чтобы внести ясность в этот вопрос, Day.Az обратился в главное управление Бакметрополитена.
Руководитель пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, комментируя данную информацию, заявил о том, что она не соответствует действительности.
"Работы, которые ежедневно проводятся на станциях и в туннелях бакинского метро, никак не могут повлиять на скорость Интернета. Все эти предположения являются всего лишь домыслами активистов социальных сетей", - сказал наш собеседник, отметив, что не располагает какой-либо информацией о том, что во время проведения работ в метро могли быть повреждены кабели и техпровода.
Матанат НасибоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!