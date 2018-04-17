Автобусы этой маршрутной линии в Баку приостанавливают деятельность

17 апреля 2018 18:16

В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы 1, в расписании 17 маршрутных линий пассажирских автобусов будут внесены изменения.

Это маршрутные номера 1, H1, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 18, 31, 37, 46, 61, 65, 77, 88, 124.

Автобусы же маршрутной линии №125 и вовсе приостановят деятельность на время соревнований.

Об этом Trend сообщили в Бакинском транспортном агентстве, передает Day.Az.

Соответствующие изменения вступят в силу 23 апреля и будут применяться до 1 мая.

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