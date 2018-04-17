Автобусы этой маршрутной линии в Баку приостанавливают деятельность

В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы 1, в расписании 17 маршрутных линий пассажирских автобусов будут внесены изменения.

Это маршрутные номера 1, H1, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 18, 31, 37, 46, 61, 65, 77, 88, 124.

Автобусы же маршрутной линии №125 и вовсе приостановят деятельность на время соревнований.

Об этом Trend сообщили в Бакинском транспортном агентстве, передает Day.Az.

Соответствующие изменения вступят в силу 23 апреля и будут применяться до 1 мая.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook