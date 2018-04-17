В Азербайджане больные гемофилией смогут получить online-консультацию

В течение этого года в Азербайджане для больных гемофилией будет создан Центр гемофилии "Информационные компьютерные технологии Smart".

Об этом во вторник сказала Trend руководитель Республиканской ассоциации больных гемофилией Гульнара Гусейнова, передает Day.Az.

По ее словам, хотя в течение трех лет для больных гемофилией было проведено более 30 семинаров, тренингов, конференций, консультаций врачей и т.д., всех пациентов в рамках перечисленных мероприятий проинформировать невозможно. Более тысячи больных и членов их семей в стране нуждаются в просвещении и консультациях специалистов.

Гусейнова отметила, что в информационной базе организации зарегистрированы 517 пациентов, больных гемофилией и другими заболеваниями крови.

"Благодаря информационным компьютерным технологиям они должны постоянно получать новости. В Азербайджане для больных гемофилией должны в прямом эфире проводиться телеконференции, таким путем они должным получать советы врачей. Поэтому в офисе ассоциации необходимо создать Центр гемофилии "Информационные компьютерные технологии Smart".

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