В этом районе Азербайджана завтра не будет газа
17 апреля 2018 20:13 908
Завтра в жилых массивах Гобу, Мушфигабад, Пиракешкуль, Ашагы Гюздек и поселках Джейранбатан и Сарай Абшеронского района газ будет подаваться с перебоями. Об этом говорится во вторник в сообщении ПО "Азеригаз", передает Day.Az со ссылкой на Trend
Ограничения связаны с ремонтными работами, в ходе которых будет осуществлен подъем на опоры магистрального газопровода Гарадаг-Сумгайыт. Работы начнутся завтра в 10:00.
Работы будут завершены в течение дня. В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.
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