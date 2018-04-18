Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews

18 апреля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Соглашение ОПЕК может быть продлено, если принесет четкую выгоду, Украина будет поставлять сырье для промышленного производства, Баку, Тегеран подписали соглашение о продаже электроэнергии, Все больше людей посещают национальные музеи и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.