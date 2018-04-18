В Азербайджане задержана группа нелегалов

В ходе мер, осуществленных Государственной службой миграции против нелегальной миграции, задержаны шестеро иностранцев - пять граждан Пакистана и один гражданин Турции. Об этом говорится в сообщении Службы, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было установлено, что они нарушили правила пребывания и проживания на территории Азербайджана.

В настоящее время осуществляются меры по их депортации.

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