В Азербайджане задержана группа нелегалов

18 апреля 2018 12:18

В ходе мер, осуществленных Государственной службой миграции против нелегальной миграции, задержаны шестеро иностранцев - пять граждан Пакистана и один гражданин Турции. Об этом говорится в сообщении Службы, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было установлено, что они нарушили правила пребывания и проживания на территории Азербайджана.

В настоящее время осуществляются меры по их депортации.

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