Центр Баку перекроют на 3 дня

С целью обеспечения высокого уровня безопасности в связи с проведением Гран При Азербайджана "Формула 1", в ночь на 23 апреля будет ограничено движение на ряде центральных улиц и проспектов Баку, пересекающихся с маршрутом гонок. Об этом сообщили в среду в Главном управлении государственной дорожной полиции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения останутся в силе до завершения мероприятия.

Движение автомобилей будет ограничено и перенаправлено по территории, известной как "Бакинское городское кольцо" - площади "Азнефть", вдоль Приморского бульвара, проспектам Нефтяников, Бюльбюля, площади Азадлыг, улицам Пушкина, Зарифы Алиевой, Расула Рзы, Азиза Алиева, "Гоша Гала Гапысы", площади Молодежи, улицам Истиглалият, Ниязи, а также других дорогах, пересекающихся с этими улицами и проспектами.

Движение будет регулироваться по Баку-Сальянской трассе (с 14-го километра), третьей окружной кольцевой дороге, через Ясамальский район в направлении "20-го участка" и прилегающих территорий, от круга 20-го участка по нагорной дороге через поселок Бадамдар в направлении улицы Микаила Мушвига и проспекта Метбуат, и от поселка Баилова через улицу Теймура Эльчина или улицу Мехти Гусейна.

Во избежание пробок просьба к водителям, движущимся по проспекту Нефтяников и через площадь "Азнефть" в направлении "Площади флага", поселков "Баилово" и "20-й участок", а также в южном направлении пользоваться альтернативными дорогами - улицами Афияддина Джалилова - Юсифа Сафарова, пересечением улиц Юсифа Сафарова - 28 Мая, через улицу Бакиханова, посредством проспектов Н.Нариманова, Строителей, Гусейн Джавида, Парламента, улицы Микаила Мушвига, проспектов Метбуат и Зии Буниятова.

Дорожная полиция советует по возможности ограничить использование личных автомобилей в этих направлениях, отдав предпочтение общественному транспорту.

Напомним, что 27-29 апреля в Баку пройдут гонки Гран-при Азербайджана "Формула 1".

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