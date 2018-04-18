Прогноз погоды на завтра

19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами будет наблюдаться слабый туман. Подует южный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9°, днем 15-19°, в Баку ночью 7-9°, днем 16-18° тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 50-55%.

19 апреля в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Вечером в горных и предгорных районах погремит гром, польет кратковременный дождь. Утром в некоторых местах будет туман. Подует западный ветер, местами усиливаясь.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 19-24°, в горах ночью 1-6°, днем 7-12° тепла.

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