В Баку ликвидируется автобусная остановка перед метро «Короглу» - ФОТО

18 апреля 2018 22:16

Вдоль дороги перед пирамидальным выходом станции метро "Короглу" (пирамида) в направлении аэропорта устанавливаются придорожные ограждения, после чего 21 апреля будет ликвидирована находящаяся здесь автобусная остановка, сообщили в среду в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Тем самым на этой территории будет организовано беспрерывное движение транспорта, предотвращен плотный транспортный поток.

После ликвидации автобусной остановки автобусы, курсирующие от Центра по обмену транспортом "Короглу" в близлежащие села и поселки, будут, не останавливаясь, проезжать перед пирамидальным выходом метро "Короглу".

Все пассажиры, которые пользовались этой остановкой, смогут пользоваться своими маршрутами в Центре по обмену транспортом "Короглу". Перевозчики по соответствующим маршрутам уже предупреждены об этом. Просьба к пассажирам на выходе метро идти к Центру по обмену транспортом "Короглу".

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