Соляные бури в Иране могут создать проблемы и для Азербайджана

Опасность возникновения соляных бурь в Иране вследствие сезона сильных ветров может оказать негативное влияние не только на эту страну, но и на многие территории Азербайджана и на проживающих там людей.

Об этом в среду сказал заместитель директора Института географии Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по географии Махаррам Гасанов.

Гасанов сказал, что постепенно уменьшается площадь реки Урмия, и отметил, что если так продолжится, то в озере Урмия могут возникнуть соляные бури.

"Бури, которые могут возникнуть на озере Урмия, можно сравнить с бурей в Аральском море. Площадь Аральского моря до 1970 года составляла 66 тысяч квадратных километров, сейчас его площадь составляет менее 40 тысяч квадратных километров", - сказал Гасанов.

Заместитель отметил, что соляные бури, которые могут возникнуть в озере Урмия, могут оказать негативное влияние не только на Иран, но и на восточные части Турции, на азербайджанские территории Нахчывана, Зангилана, Губадлы, Физули, Имишли, Бейлагана.

"Южные и юго-западные воздушные массы поступают в Азербайджан именно в этом направлении. Поэтому есть большая вероятность, что соляные бури также будут ощущаться и в Азербайджане", - отметил заместитель директора.

Гасанов сказал, что соляные бури отразятся как на экологической среде, так и на здоровье человека.

Отметим, что сезон сильных ветров в Иране создал опасность возникновения соляных бурь от поверхности высыхающего озера Урмия. Сообщается, что соляные бури могут отразиться на 76 миллионах жителей, проживающих в радиусе 500 километров от озера.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)