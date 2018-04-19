Кыргызский дипломат побывал в UNEC - ФОТО

В UNEC состоялось мероприятие, посвященное 25-летию создания дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, сообщает вуз в четверг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, проректор по науке и инновациям UNEC, профессор Сакит Ягубов отметил крепкие экономико-политические отношения между двумя странами. Он рассказал о дипломатических отношениях между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Временный поверенный в делах Кыргызстана в Азербайджане Бакит Юсупов выступил с докладом на тему "Внешняя политика Кыргызстана". Он отметил крепкие узы народов Азербайджана и Кыргызстана, связанные между собой с исторической, языковой, религиозной и культурной точки зрения. Отметив, что в Кыргызстане живет около 20 тысяч азербайджанцев, Юсупов коснулся вопроса экономических, политических и культурных связей между двумя странами. Дипломат отметил поддержку его страны справедливой позиции Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

На мероприятии был продемонстрирован фильм о географии, богатой истории, развитии, культуре, экономике и образовании Кыргызстана. В завершении, ответив на вопросы студентов UNEC, временный поверенный в делах высоко оценил их интеллектуальный уровень и выразил удовлетворение по поводу знакомства с ними.

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