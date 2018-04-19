Какой будет погода завтра

20 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть юго-западный ветер, который днем сменится на северо-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10°, днем 14-18°, в Баку ночью 8-10°, днем 15-17° тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, в горных и предгорных районах ожидается снег и усиление западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 18-23°, в горах ночью 0-5°, днем 6-9° тепла.

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