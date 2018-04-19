Баку окутал пылевой туман

19 апреля 2018 14:23

Специалисты Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов перешли на усиленный режим работы. Каждые три часа они ведут наблюдения в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЭПР, согласно информации, полученной с автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, 19 апреля в 12:00 количество пыли в воздухе на территории Баку и Абшеронского полуострова превысило санитарную норму на 37 процентов.

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