Баку окутал пылевой туман
19 апреля 2018 14:23 218
Специалисты Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов перешли на усиленный режим работы. Каждые три часа они ведут наблюдения в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Как сообщили АПА в пресс-службе МЭПР, согласно информации, полученной с автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, 19 апреля в 12:00 количество пыли в воздухе на территории Баку и Абшеронского полуострова превысило санитарную норму на 37 процентов.
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