В Баку горит жилой дом - ФОТО

В Баку горит жилой дом.

Как сообщили АПА очевидцы, возгорание произошло в доме, расположенном по адресу: проспект Гусейна Джавида, дом 186, передает Day.Az.

Для тушения пожара, произошедшего в одной из квартир на втором этаже жилого дома, были вызваны пожарные МЧС.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

Фотографии с места происшествия распространены в социальных сетях.

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