В Баку горит жилой дом - ФОТО
19 апреля 2018 14:36 552
В Баку горит жилой дом.
Как сообщили АПА очевидцы, возгорание произошло в доме, расположенном по адресу: проспект Гусейна Джавида, дом 186, передает Day.Az.
Для тушения пожара, произошедшего в одной из квартир на втором этаже жилого дома, были вызваны пожарные МЧС.
В настоящее время тушение пожара продолжается.
Фотографии с места происшествия распространены в социальных сетях.
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