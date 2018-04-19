В Баку горит жилой дом - ФОТО

19 апреля 2018 14:36

В Баку горит жилой дом.

Как сообщили АПА очевидцы, возгорание произошло в доме, расположенном по адресу: проспект Гусейна Джавида, дом 186, передает Day.Az.

Для тушения пожара, произошедшего в одной из квартир на втором этаже жилого дома, были вызваны пожарные МЧС.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

Фотографии с места происшествия распространены в социальных сетях.

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