Азербайджан в V Московском международном Салоне образования - ПОДРОБНОСТИ

Азербайджанская делегация во главе с заместителем министра образования Фирудином Гурбановым принимает участие в V Московском международном салоне образования, который открылся в Москве 18 апреля.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе минобразования, в этом году деловая программа и выставочное пространство Салона разделены на 7 тематических класстеров. В рамках класстера "Общее образование", прошла презентация на тему "Чему должна учить школа в XXI веке. Опыт внедрения преподавания предмета "Информатика" в школах Азербайджана", спикерами которой были заместитель директора Института Профессионального Развития работников образования при Министерстве Образования АР, руководитель пилотного проекта "Цифровые навыки" Фахри Гурбанов и директор компании "Алгоритмика" Андрей Лобанов.

Было отмечено, что в 2017-2018 учебном году Министерство образования Азербайджана совместно с российской компанией "Алгоритмика" запустило пилотный проект под названием "Цифровые навыки", который предусматривает изменение подхода по обучению школьников цифровым навыкам и основам IT профессий в рамках предмета "Информатика".

По словам директора компании "Алгоритмика" Андрея Лобанова, на сегодняшний день, пилотный проект охватывает 6500 учеников в 45 школах Баку. И, по нению ведущих экспертов образовательных учреждений, программирование и инженерное дело являются одними из самых перспективных и высокооплачиваемых профессий 21 века.

Далее он рассказал о целях и перспективах проекта.

Выступая на мероприятии, заместитель директора Института Профессионального Развития работников образования при Министерстве Образования АР, руководитель пилотного проекта "Цифровые навыки" Фахри Гурбанов в свою очередь проинформировал участников мероприятия о реформах, проходящих в последние годы в системе образования, таких как - создание инфраструктуры образования, соответствующей современным требованиям и обеспечивающей непрерывное образование, развитие курикулумов по всем ступеням образования, повышение профессионализма преподавателей, построение новой системы оценивания достижений обучающихся, создание инклюзивных методов обучения, создание прозрачных и эффективных механизмов управления, ответственных за результаты в образовании.

Также он отметил, что расширение использования достижений ИКТ стало одной из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования. "За прошедшие 5 лет при Министерстве был создан Центр Информационных Ресурсов, оборудованный на современном уровне, который позволил централизовать размещение электронных учебников, учебных материалов и ресурсов, применять "облачные" и другие современные технологии в образовании, Азербайджанская Образовательная Сеть - объединяющая все учебные заведения и структуры с обеспечением скоростного интернета, Электронные ресурсы, Электронные системы и т.д.

Особо акцентировав внимание на пилотном проекте "Цифровые навыки", Фахри Гурбанов рассказал об основных принципах, на которых он основан проект.

"Сюда входит Индивидуализация обучения - онлайн-платформа отслеживает прогресс каждого ученика и создает индивидуальную программу, регулируя сложность заданий, усложняя задания, если ученик справляется быстро, или предлагая больше однотипных задач, если ученику трудно дается материал, тем самым сохраняя мотивацию учеников всех уровней успеваемости. Программа повышения квалификации учителей - в рамках проекта разработана программа повышения квалификации учителей, подняты требования к их компьютерной грамотности, а также на протяжении всего курса учитель получает постоянную коучинговую поддержку от методического подразделения "Алгоритмики". Разработанная "Алгоритмикой" специально для этого проекта онлайн-платформа является универсальным инструментом, который подстраивается под каждого ученика и освобождает учителя от рутинной работы. В личном кабинете учитель видит результаты каждого ученика в реальном времени. Во время урока учитель может не уследить за всеми учениками группы, но платформа предоставляет полную статистику успеваемости и позволяет корректировать план урока в соответствии с этими данными. А также, Личный кабинет ученика - платформа дает ученику доступ ко всем задачам курса, предназначенных для работы в классе. Однако ученик может подключаться к платформе и из дома, и вообще, из любой точки мира с доступом к Интернету", - сказал он.

По его словам, в процессе внедрения проекта "Цифровые навыки" в общеобразовательную систему удастся существенно повысить уровень компьютерной грамотности выпускников школ, подготовить их к меняющейся экономике и развить в них универсальные навыки, привлечь внимание учеников к высокотехнологичным профессиям. Популяризация программирования и увеличение количества квалифицированных кадров позволит Азербайджану быть более конкурентоспособным на международной арене.

Далее Фахри Гурбанов ответил на вопросы зала.

Отметим, что всего в рамках ММСО-2018 пройдёт около 1000 мероприятий, планируется участие более 1000 экспертов и 400 экспонентов, ожидается 60 тыс. посетителей. V Московский международный Салон образования продлится до 21 апреля.