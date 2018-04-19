Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии посетил Национальный центр онкологии - ФОТО

19 апреля в рамках визита в Азербайджан генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано посетил Национальный центр онкологии (НЦО) Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, поприветствовав гостей, генеральный директор Национального центра онкологии Джамиль Алиев выразил глубокую благодарность Юкия Амано за визит в НЦО, а также в целом МАГАТЭ - за постоянную поддержку, техническое и научное сотрудничество.

Академик Алиев рассказал о специфике работы Центра, глобальных изменениях, высоком уровне специалистов, ультрасовременном оборудовании, которым оснащен НЦО, особо отметил постоянную поддержку главы государства Ильхама Алиева, без которой было бы невозможно воплотить в жизнь такой грандиозный проект, каким сегодня является Национальный центр онкологии. В заключение академик Джамиль Алиев еще раз поблагодарил МАГАТЭ и лично генерального директора Юкия Амано за постоянную поддержку.

В свою очередь Юкия Амано выразил признательность за радушный прием и поздравил академика Алиева с высоким уровнем Центра, поинтересовался структурой оказания онкологической помощи, вопросами ядерной безопасности и специализации в области онкологии, медицинской и ядерной физики в Азербайджане. Он также отметил, что онкологических центров такого уровня оснащения мало даже в Европе, и НЦО способен оказывать помощь онкологическим пациентам из близлежащих стран. Он выразил желание продолжать тесное сотрудничество с НЦО и в будущем.

Гости ознакомились с работой отделения радиотерапии, посетили центр ядерной медицины, ознакомились с работой ПЭТ-КТ и реактором Циклотрон для изготовления радиоактивных медикаментов.

Во встрече также приняли участие другие сотрудники МАГАТЭ, посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов, представители Министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудники Национального центра онкологии.

По окончании встречи Юкия Амано посетил музей Национального центра онкологии и оставил памятную запись в книге почетных гостей.