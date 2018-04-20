Азербайджан попал в ТОП-10 в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма
Азербайджан занял 10 место из 130 стран мира в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма Global Muslim Travel Index 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В 2018 году самыми популярными направлениями для туристов-мусульман эксперты Crescent Rating признали Малайзию (среди исламских стран) и Сингапур (среди неисламских).
Турция стала четвертой, ТОП-5 рейтинга замыкает Казахстан, Грузия расположилась на 61-ой строчке.
Global Muslim Travel Index ежегодно составляет сингапурское рейтинговое агентство Crescent Rating. В исследовании оцениваются различные условия для отдыха мусульман: получение визы, доступность совершения намаза, возможность безопасного путешествия, доступность и качество халяль-продуктов, условия проживания в отелях.
Согласно прогнозам экспертов, к 2020 году число мусульман, выезжающих за рубеж с целью туризма, увеличится до 156 миллионов человек, а рынок мусульманского туризма составит 200Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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