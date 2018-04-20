Известному журналисту Рзе Гулиеву исполнилось бы 104 года

Одному из ярких представителей азербайджанской национальной журналистики, публицисту, общественному деятелю Рзе Гулиеву, возглавлявшему АзТАГ в суровые годы Великой Отечественной войны, в эти дни исполнилось бы 104 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АзерТАдж.

Биография Рзы Гулиева ярко отражает ключевые события минувшего века. Талантливый журналист родился в период, когда наша страна входила в состав Российской империи - 20 апреля 1914 года - в Агдамском районе. Свой 45-летний путь журналиста и общественно-политического деятеля он начал в далеком 1932 году, как и многие журналисты, в районной газете. Работая и одновременно учась на факультете журналистики Азербайджанского государственного университета (нынешний Бакинский государственный университет), Рза Гулиев осваивал азы журналистской профессии.

Переехав в Баку, он поступил на работу в республиканскую молодежную газету "Гяндж ишчи", затем в учительскую газету "Коммунист Маарифи". Будучи еще очень молодым человеком, он стал работать в газете "Коммунист", являвшейся рупором тогдашнего Азербайджана. Рзе Гулиеву, проработавшему в этой редакции ответственным секретарем, заместителем редактора, в годы Великой Отечественной войны было оказано высокое доверие, поручена очень ответственная должность редактора. К подготовке газетных материалов для поднятия морального духа людей, мобилизации их на самоотверженный труд, Рза Гулиев привлекал таких известных поэтов и писателей, ученых и философов, как Самед Вургун, Расул Рза, Мехти Гусейн, Ахмед Джамиль, Мирза Ибрагимов, Мир Джалал, Ильяс Эфендиев, Гейдар Гусейнов.

В тяжелые военные годы патриотические, яркие выступления этих, пользовавшихся огромной любовью и признанием авторитетных представителей азербайджанского народа, воодушевляли людей, вселяли веру в победу над фашистской Германией. Рза Гулиев хорошо осознавал, что на его плечи возложена особая ответственность. Газета выходила в условиях военного времени, на ее страницах регулярно публиковались оперативные материалы, рассказывающие о ратных подвигах сынов и дочерей Азербайджана, о трудной работе нефтяников в тылу, обеспечивающих фронт необходимым топливом. В качестве приложения к газете выпускался "Блокнот агитатора", который посылали также и на передовую для того, чтобы азербайджанские воины знали, что делается в Азербайджане для приближения победы над врагом. На передовую отправлялись и бригады творческих работников. В одну из таких бригад, надев военную форму, вошли Рза Гулиев и такие яркие представители азербайджанской литературы, как Мир Джалал и Мирза Ибрагимов. На встречах с азербайджанскими воинами, сражавшимися на полях войны с заклятым врагом, они рассказывали о трудовых успехах нашего народа, работавшего без устали, чтобы приблизить день Победы.

В годы Великой Отечественной войны Советский Союз с сентября 1941 года по май 1946 держал на территории Ирана свои войска. И тогда Рзе Гулиеву было дано особое поручение - возглавить армейскую газету "Ветен угрунда", которая в течение двух лет - с 1944 по 1946 год - выходила на трех языках - азербайджанском, русском и фарси. В своих воспоминаниях о Рзе Гулиеве его ученик, талантливый журналист Рашид Махмудов писал, что он гордился тем, что внес свою лепту в великую Победу советского народа.

После возвращения из Тебриза, Рза Гулиев работал руководителем Азербайджанского Государственного телеграфного агентства, которое тогда называлось АзТАГом. В послевоенные годы вся страна перестраивалась, начиналась новая эпоха. Возглавляя АзТАГ, он особое внимание уделял подготовке национальных кадров, которых в те годы очень не хватало нашей республике.

Затем какое-то время он возглавлял журнал "Тешвигатчы"-"Агитатор" (орган ЦК КП Азербайджана), потом вновь стал редактором главной газеты тогдашнего Азербайджана "Коммунист". Талантливый журналист и публицист Рза Гулиев одновременно в течение нескольких лет являлся также специальным корреспондентом центральной "Литературной газеты" по Азербайджану.

Рза Гулиев многое сделал для развития азербайджанской журналистики. Рашид Махмудов, писал: "20 лет моей 45-летней биографии журналиста пришлось на работу в газете "Коммунист". Если и стал редактором этого издания, то, прежде всего, благодаря тому, что учил меня этой профессии Рза Гулиев".

Другой его ученик - Казым Алекперов в своей статье "Прекрасный человек, выдающийся журналист" писал: "В годы его работы творческий состав редакции пополнился за счет молодых и способных журналистов, на страницах газеты появились новые темы. Улучшилось качество газеты, вырос тираж. Редактор уделял внимание оформлению газеты, в редакцию привлекались талантливые молодые фотокорреспонденты, художники". По словам К.Алекперова, Рза Гулиев ко всем относился одинаково - и строго, и в то же время заботливо, он не любил ленивых, требовал, чтобы журналисты были в центре событий.

Очень интересны воспоминания другого ученика Рзы Гулиева - писателя-журналиста, преподававшего на факультете журналистики Нуреддина Бабаева. Он писал, что Рза Гулиев щедро делился своим богатым опытом с журналистами редакции. Р.Гулиев, как журналист, особое внимание уделял не только тематике газеты, но и оформлению. У Рзы муаллима была способность предугадывать течение событий. Вопросы, поднятые в написанных им статьях, через некоторое время находили свое отражение в принимаемых государством решениях.

Перу Р.Гулиева принадлежат более 20 книг и брошюр, посвященных истории и теории азербайджанской журналистики, вопросам общественно-политической и культурной жизни республики, которые актуальны и сегодня.

Через некоторое время он был назначен заведующим отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана.

А в 1948 году Рзу Гулиева назначили на должность председателя президиума Азербайджанского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, на которой он проработал целых 27 лет. Умело и грамотно налаживая культурные контакты с зарубежными странами, Рза Гулиев, имеющий хорошие связи в Москве, стремился к тому, чтобы мир побольше узнал о нашей стране, узнал о культуре и искусстве одного из древних народов мира. Находясь в поездках во многих странах мира, он сочетал свою общественную работу с журналистикой - привозил с собой материалы, рассказывающие о жизни нашей республики, о культуре, истории азербайджанского народа. Эти материалы он передавал в средства массовой информации этих стран, где их публиковали, популяризировал и пропагандировал Азербайджан во всем мире.

Благодаря Рзе Гулиеву это общество из маленькой организации превратилось в авторитетную структуру международного значения. В период, когда он возглавлял эту структуру, расширились связи Азербайджана со многими иностранными государствами. Благодаря усилиям Рзы Гулиева часто проводились декады культуры Азербайджана в зарубежных странах - Европе и Азии, даже на далекой Кубе и в Мексике. На эти декады выезжали многочисленные делегации, в составе которых были самые достойные представители азербайджанской культуры и искусства, которые демонстрировали всему миру культуру нашего народа. В самых знаменитых концертных залах выступали мастера искусств Азербайджана, произведения азербайджанских художников и фотографов демонстрировались в известных выставочных залах мира.

У него было много друзей. "Кто только не приходил в наше общество - Алиш Лемберанский, маэстро Ниязи, Шамси Бадалбейли, Шафаят Мехтиев, Аббас Заманов, Алисохбат Сумбатзаде, Рашид Бейбутов, Наджмеддин Ахмедов и другие... Он любил посидеть за чашкой чая, очень любил наши национальные сладости", - так вспоминают о нем бывшие работники Азербайджанского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

В доме, где жил Рза Гулиев сохранилась аура прошлых лет. Двери этого дома были всегда открыты для друзей. Посетителями этого гостеприимного дома были такие яркие личности, как академики Мустафа Топчибашев, Гасан Алиев, Мир-Мамед Джавадзаде, журналист и ученый Насир Имангулиев, писатель Али Велиев, композиторы Ариф Меликов и Фикрет Амиров, великие исполнители Рашид Бейбутов и Зейнаб Ханларова, художник Гусейн Алиев, поэт Теймур Эльчин и многие-многие другие представители интеллигенции Азербайджана.

Рза Гулиев неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР, был удостоен орденов и медалей за заслуги перед Родиной, а также орденов и медалей зарубежных стран, дважды награждался "Золотым пером" Союза журналистов, являлся членом Советского комитета защиты мира, членом Союза журналистов СССР, членом президиума Общества дружбы народов СССР с зарубежными странами. Рза Гулиев скончался 4 июня 1977 года и похоронен в Аллее почетного захоронения.

Еще многие поколения журналистов будут воспитываться на учебниках по истории и теории азербайджанской журналистики, написанных Рзой Гулиевым.