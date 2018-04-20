Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews
20 апреля 2018 11:34 159
20 апреля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Падение рубля не повлияет на азербайджанский манат, В 2018 году страна запустит 15 агропарков, Определены сроки первых поставок азербайджанского газа в Европу, Раскопки в Агсу раскрывают секреты Древней Албании и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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