Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews

20 апреля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Падение рубля не повлияет на азербайджанский манат, В 2018 году страна запустит 15 агропарков, Определены сроки первых поставок азербайджанского газа в Европу, Раскопки в Агсу раскрывают секреты Древней Албании и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.