В Баку в больнице произошел пожар

В подвале (используется в качестве склада) расположенной в Наримановском районе Баку больницы на площади 300 кв.м сгорели медицинские принадлежности.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, спасатели Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска обеспечили безопасность пациентов больницы, передает Day.Az.

Оставшаяся часть здания была защищена от огня. Пожар был потушен.

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