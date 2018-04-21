В Баку в больнице произошел пожар
21 апреля 2018 11:04 813
В подвале (используется в качестве склада) расположенной в Наримановском районе Баку больницы на площади 300 кв.м сгорели медицинские принадлежности.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, спасатели Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска обеспечили безопасность пациентов больницы, передает Day.Az.
Оставшаяся часть здания была защищена от огня. Пожар был потушен.
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