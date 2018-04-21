В Баку в больнице произошел пожар

21 апреля 2018 11:04

В подвале (используется в качестве склада) расположенной в Наримановском районе Баку больницы на площади 300 кв.м сгорели медицинские принадлежности.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, спасатели Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска обеспечили безопасность пациентов больницы, передает Day.Az.

Оставшаяся часть здания была защищена от огня. Пожар был потушен.  

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az