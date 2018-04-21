В Азербайджане выпало более 10 см снега
21 апреля 2018 15:04 243
С 20 апреля до утра 21 апреля на территории страны наблюдалась нестабильная погода, временами шли дожди, в горных районах выпал снег.
Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 2-10 мм, на Малом Кавказе - 12-36 мм, в районах Центрального Арана - 1-10 мм, на Большом Кавказе - 1-8 мм, в Газах-Гянджинской зоне - 1-11 мм, в Нахчыванской АР - 1-4 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне - 1 мм, передает Day.Az.
Высота снежного покрова в Гырызе составила 12 см, в Хыналыге - 10 см, в селах Гараголлар и Алаханчаллы (Дашкесан), Шахдаге - 5 см.
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