В Азербайджане выпало более 10 см снега

С 20 апреля до утра 21 апреля на территории страны наблюдалась нестабильная погода, временами шли дожди, в горных районах выпал снег.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 2-10 мм, на Малом Кавказе - 12-36 мм, в районах Центрального Арана - 1-10 мм, на Большом Кавказе - 1-8 мм, в Газах-Гянджинской зоне - 1-11 мм, в Нахчыванской АР - 1-4 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне - 1 мм, передает Day.Az.

Высота снежного покрова в Гырызе составила 12 см, в Хыналыге - 10 см, в селах Гараголлар и Алаханчаллы (Дашкесан), Шахдаге - 5 см.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook