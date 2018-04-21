Тяжелое ДТП в Баку, есть погибшие
21 апреля 2018 14:24 832
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 21 апреля около 01:00 на территории поселка Кюрдаханы Сабунчинского района грузовой автомобиль марки "Renault", за рулем которого находился гражданин Грузии Тариель Какабидзе, столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2106", которым управлял житель Баку Эльдар Алиев, передает Day.Az.
Э.Алиев и пассажир "ВАЗ-2106", житель столицы Парвиз Мамедов были госпитализированы, однако несмотря на усилия врачей спасти их не удалось.
По факту в Управлении полиции Сабунчинского района ведется расследование.
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