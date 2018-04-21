В Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова прошел традиционный День открытых дверей - ФОТО

В субботу в Филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в Баку прошел ежегодный традиционный День открытых дверей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В фойе университета были установлены стенды с интересующей абитуриентов информацией, литературой и брошюрами, посвященными системе обучения и правилам поступления в Филиал. Абитуриенты могли ознакомиться с условиями и правилами вступительных экзаменов на 2018/2019 учебный год для поступления в этот университет и получить всестороннюю информацию о подготовке бакалавров на факультетах филологии, химии, математики, психологии, экономики, физики. Было отмечено, что на базе филологического факультета функционируют отделения русского языка и литературы и современных западноевропейских языков (английский, французский, итальянский, испанский языки и литература). На экономическом факультете готовят специалистов на двух отделениях - экономика и менеджмент. В Филиале имеется отделение магистратуры, прием в которую осуществляется по следующим направлениям: филология, математика и компьютерные науки, химия, психология, экономика (международный бизнес). Традиционно День открытых дверей в Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова вызывает большой интерес абитуриентов и их родителей. Более шестисот участников мероприятия расположились в двух залах университета.

Открывая встречу, заведующий кафедрой общей топологии и геометрии механико-математического факультета МГУ, доктор физико-математических наук, профессор Юрий Садовничий поприветствовал абитуриентов и их родителей. В своем выступлении он подчеркнул, что Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку был основан в 2008 году в соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева и этот учебный год является для Филиала десятым юбилейным годом.

"За эти десять лет, благодаря ректору Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, академику Наргиз Пашаевой университет добился больших успехов. Деятельность Филиала началась с трех факультетов: прикладной математики, химии и филологии. Впоследствии, с расширением образовательной сферы университета, были открыты факультет психологии, экономический и физический факультеты. В 2012 году был построен великолепный кампус в поселке Ходжасан, в котором созданы все условия для получения студентами глубоких знаний, отдыха и проживания. Учебная деятельность Филиала осуществляется по учебным планам и программам МГУ имени М.В. Ломоносова с использованием инновационных технологий и методов. Таким образом, учащиеся в Филиале получают образование Московского государственного университета, не покидая Баку. Выпускникам Бакинского филиала выдается диплом об окончании МГУ имени М.В. Ломоносова. Диплом МГУ признается во всем мире, поэтому выпускники университета имеют отличную возможность для трудоустройства, дальнейшего обучения в престижных зарубежных вузах. Обучение в Филиале проходит сначала по программе бакалавриата - в течение четырех лет, а затем желающие могут на протяжении двух лет продолжить обучение в магистратуре. Занятия в основном проводятся профессорско-преподавательским составом МГУ. Желающие посвятить себя научной деятельности могут продолжить обучение в аспирантуре в Москве", - сказал Юрий Садовничий.

В Филиале созданы все условия, как для студентов, так и преподавателей. В Филиале функционируют богатейшая библиотека, 20 лабораторий на факультетах химии, физики и психологии, которые оснащены самым современным оборудованием, позволяющим проводить экспериментальные исследования практически любой сложности, необходимые для обеспечения учебного процесса и занятий научно-исследовательской работой. Студенты филиала занимаются в просторных и технически оснащенных аудиториях, в кампусе имеется спортивный комплекс, желающим предоставляется общежитие. Помимо четырех уже функционирующих с 2012 года общежитий в кампусе Филиала, в прошлом году для московских преподавателей построено и сдано в эксплуатацию еще одно трехэтажное здание нового общежития. В общежитиях кампуса в настоящее время проживают более 200 студентов и 80 преподавателей МГУ.

Ответственный секретарь приемной комиссии Бакинского филиала МГУ, кандидат физико-математических наук Денис Ильютко подробно рассказал о правилах приема.

Для допуска к вступительным экзаменам Филиала, которые пройдут с 6 по 12 июля, абитуриентам необходимо набрать на первом (весеннем) экзамене, проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ) для зачисления в вузы на программы бакалавриата, по любой группе специальностей 300 или более баллов. При этом набранные баллы дают только допуск на экзамены и не суммируются с баллами при поступлении в Филиал, то есть поступление идет на конкурсной основе посредством сдачи дополнительных экзаменов.

На один факультет может быть подано только одно заявление (на несколько образовательных программ или на несколько направлений подготовки, но в рамках одного факультета. При этом указывается приоритет). Заявление о приеме на первый курс подается в электронной форме. Форма заявления заполняется на сайте www.msu.az или на сайте http://dim.gov.az/. При отсутствии ЭЦП для удобства подачи документов поступающий может зарегистрироваться на сайте www.msu.az или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/.

Абитуриенты, не прошедшие вступительные экзамены, смогут принять участие в проводимом ГЭЦ конкурсе по зачислению в другие вузы Азербайджана. Лица, зачисленные в Филиал, исключаются из списков ГЭЦ и в дальнейшем не участвуют в конкурсах на поступление в другие вузы Азербайджана. Было также рассказано о правилах обучения в магистратуре.

Ведущие преподаватели МГУ имени М.В. Ломоносова - доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой общей физики физического факультета МГУ, ответственный за координацию учебно-научной работы физического факультета МГУ профессор Александр Михайлович Салецкий, ответственный за координацию учебно-научной работы факультета психологии МГУ Леонид Николаевич Бабанин, ответственный за координацию учебно-научной работы филологического факультета МГУ Валерия Александровна Багрянцева, доктор химических наук, профессор Копылов Алексей Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ Григорий Александрович Чечкин, ответственный за координацию учебно-научной работы экономического факультета МГУ кандидат экономических наук Джейхун Акифович Гусейнов подробно рассказали абитуриентам и их родителям о правилах приема и учебной деятельности факультетов филологии, химии, математики, психологии, экономики, физики, а также ответили на интересующие их вопросы.

После официальной части мероприятия абитуриенты и их родители получили возможность посетить университетский кампус в Ходжасане, где для них были проведены экскурсия и презентация факультетов.

Более подробно с деятельностью университета можно также ознакомиться на сайте www.msu.az, а по всем интересующим вопросам обратиться по электронной почте info@msu.az.