Самолет AZAL произвел вынужденную посадку в аэропорту Пулково
21 апреля 2018 20:58 491
Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс по маршруту Гянджа-Москва, произвел вынужденную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Об этом говорится в сообщении, распространенном на странице AZAL в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском аэропорту "Внуково" (VKO), рейс "Азербайджанских Авиалиний" J2-830 совершил благополучную посадку в Международном Аэропорту "Пулково" (LED). Авиалайнер вылетит из Санкт-Петербурга в Москву после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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