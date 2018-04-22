Прогноз погоды на завтра
22 апреля 2018 15:57 127
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменно облачная погода, временами будет пасмурно, в основном без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.
Юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-западным. Температура воздуха ночью 7-10, днем - 13-17 градусов тепла.
В районах Азербайджана, в основном, будет без осадков. Утром в некоторых местах ожидаются туман и изморось. Ветер западный, порывистый.
Ночью - 5-10, днем - 17-22 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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