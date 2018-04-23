Самый точный гороскоп на понедельник

Сегодняшний гороскоп совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся. Вместо этого звезды весь день будут склонять к отдыху и ничегонеделанью. Если есть такая возможность, не противьтесь этому импульсу - время от времени организму нужно расслабляться, чтобы накопить энергию для будущих трудовых подвигов. Однако помните, что алкоголь сегодня не лучшее средство для отдыха: день склоняет к неумеренности во всем, что касается сомнительных удовольствий.

Овен

Сегодня Овну будет непросто войти в нормальный ритм, но если ему все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды гороскопа советуют Овну с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Овну преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп - энергичный, стремительный и позитивный.

Телец

Сегодня в делах Телец будет руководствоваться правилом: "Работа не волк, в лес не убежит!". Он будет склонен до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступит, на ее реализацию Тельцу сегодня потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Телец придумает предлог отложить на пару дней то, что ему нужно сделать сегодня. И правильно! В другой день у Тельца это получится лучше.

Близнецы

Сегодня Близнецам, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от них соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Что ж, раз уж все равно так получилось, Близнецам стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы их игра была деликатной и тонкой, не опускаясь до уровня сплетен и интриг.

Рак

Сегодня мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Раку покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения. Звезды гороскопа предупреждают, что Раку не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие ему в голову сегодня, будут сродни фантастическим мечтам - то есть весьма далеки от того, что диктует реальность.

Лев

Сегодня лучшим режимом, в котором Лев сможет существовать, будет авральный! Правда, сам для себя он вряд ли способен его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Лев сумеет проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация сегодня не потребует от Льва работать на пределе возможностей, его день пройдет спокойно и даже сонно - такая уж особенность у этого дня!

Дева

Сегодня Дева рискует что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах - например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, - и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Деве быть собранной и внимательной, даже несмотря на то, что день ее к этому, увы, совершенно не склоняет.

Весы

Сегодня в течение дня возможны любые сюрпризы: звезды гороскопа предупреждают Весы, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Весы встретятся; вопросы, которые им придется решать; ситуация, с которой они столкнутся, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Весами на сегодня. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком "плюс", так и со знаком "минус", этот день внесет в жизнь Весов свежую струю!

Скорпион

Сегодня Скорпион может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг него будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Скорпиону удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что он может сделать сегодня, - это держать под контролем то, за что отвечает сам, лично. И, конечно же, набраться терпения - оно сегодня нужно Скорпиону как никогда.

Стрелец

Сегодня время работает против Стрельца: весь день он способен опаздывать куда-то. Ощущение, что он бежит, но не успевает, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Стрельцу сегодня может казаться, что еще чуть-чуть, и он все успеет... Но скорее всего, это будет самообман.

Козерог

Сегодня Козерогу следует иметь в виду - в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу вокруг споры сегодня способны так, что не то что на истину - на простые дела не останется сил. Звезды гороскопа предупреждают: окружающие будут провоцировать Козерога на то, чтобы он вступил в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Козерогу потребуется немало времени, нервов и сил.

Водолей

Сегодня Водолею следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у него инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самого Водолея: если он спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звезды гороскопа советуют Водолею сегодня не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы - если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.

Рыбы

Сегодня Рыбы не будут настроены на трудовые подвиги. Наоборот, они могут чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будут склонны делать небрежно. День пройдет у них под девизом: "Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра". Так что если у Рыб есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться - работник из них сегодня все равно не лучший, а вот отдохнуть им не помешает.