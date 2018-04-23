В Баку меняются маршруты 17 автобусов - ФОТО

В связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1 и с целью обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта с сегодняшнего дня в Баку меняется схема движения автобусов маршрутов 1, H1, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 18, 31, 37, 46, 61, 65, 77, 88 и 124. Кроме того, временно будет приостановлена работа маршрута № 125.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, сообщает АПА.

Соответствующие изменения вступят в силу 23 апреля и будут действовать до 1 мая.

Day.Az представляет вниманию читателей изменения, внесенные в движение автобусов указанных маршрутов

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