Бакинская высшая школа нефти проводит III Международный форум SOCAR

В Баку в понедельник состоялось открытие III Международного форума SOCAR "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия", организованного Бакинской Высшей школой нефти (БВШН) совместно с британской компанией Confidence Capital Ltd.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По сравнению с прошлым годом, число делегатов форума значительно возросло. В числе специалистов и руководителей государственных организаций и транснациональных компаний, принимающих в нем участие, 72 представителя Азербайджана, 49 - России, 32 - Казахстана, 53 - Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Франции, Швеции и других европейских стран, 18 человек из Ирана, ОАЭ, Туркменистана, Узбекистана и других стран Азии, а также по одному представителю Колумбии и Сингапура.

Как отметил в своем приветственном обращении ректор БВШН Эльмар Гасымов, нынешний Форум SOCAR, который проводится в этом году уже в третий раз, посвящен 95-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Он подчеркнул, что форум проходит в знаменательное для страны время, через несколько дней после переизбрания Президента Азербайджана Ильхама Алиева главой государства, поздравил от имени участников форума весь азербайджанский народ и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии и процветании республики.

По словам ректора БВШН, это мероприятие - одно из важнейших событий в нефтегазовой отрасли региона - является уникальной платформой для обмена информацией по крупнейшим международным проектам в области торговли, логистики и нефтепереработки в Каспийском регионе и Центральной Азии, а также для эффективного продвижения нефтяной стратегии под руководством Президента Ильхама Алиева.

"Участие в форуме около 230 представителей менеджмента ведущих предприятий нефтегазового сектора из почти 30 стран стало еще одним свидетельством лидирующей позиции, которую занимает Азербайджан сегодня в развитии мировой энергетики", - сказал Эльмар Гасымов.

Затем участникам был продемонстрирован короткометражный фильм, посвященный жизни и многогранной деятельности Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Выступившие на открытии форума министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров, первый вице-президент SOCAR, академик Хошбяхт Юсифзаде, вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, ректор Бакинского государственного университета, академик Абель Магеррамов и ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов приветствовали всех присутствующих и пожелали делегатам успешной и плодотворной работы.

В течение первых трех дней работы форума будут заслушаны презентации около 40 докладчиков из 30 стран мира, в которых дается анализ тенденций и перспектив развития сотрудничества в Каспийском регионе и Центральной Азии в области переработки, торговли и экспорта углеводородов. Будет дан обзор нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли региона и проведен анализ целевых рынков; кроме того, будут рассмотрены трубопроводная, железнодорожная и морская логистика нефти и нефтепродуктов из региона и существующие и перспективные направления экспорта газа, состоятся обсуждения проектов нефтепереработки и модернизации. В заключительный день форума, 26 апреля, планируется организовать технические визиты его участников на отраслевые предприятия, в том числе нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева и Сумгайытского химико-промышленного парка.

Участниками форума стали руководители и специалисты государственных организаций, перерабатывающих предприятий, крупных нефтяных и транспортных компаний, банковских структур, юридических и консалтинговых фирм, университетов, а также компаний, специализирующихся на развитии современных промышленных технологий.

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