CNN: Азербайджан - страна мультикультурализма, приятно удивляющая путешественников

Азербайджан - это земля гор и грязевых вулканов, мультикультурализма и мугама. Об этом говорится в статье британского писателя и фотографа Тома Марсдена, опубликованной CNN, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Находясь на перекрестке Востока и Запада, Азербайджан сочетает драматические пейзажи с людьми и культурой, которые отражают очаровательное местоположение страны на перекрестке Турции, России и Ирана, говорится в статье.

Автор отмечает, что благодаря новой упрощенной системе выдачи виз за три дня, приемлемым ценам и непревзойденному гостеприимству путешественники, которые попадают в "Страну Огней", часто очень приятно удивлены.

По словам автора, находясь в Баку, обязательно нужно посетить Старый город. Он также советует побывать в музеях, в частности в Центре Гейдара Алиева, Азербайджанском музее ковра и Национальном музее истории Азербайджана.

Кроме того, Марсден отмечает, что туристам также стоит посетить Национальный парк Гобустан, который находится в 40 километрах от центра Баку.

Он отмечает, что в Гобустане насчитывается более шести тысяч наскальных рисунков, которые дают уникальное представление о доисторической жизни в Кавказском и Каспийском регионах.

В статье также говорится о предстоящем Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет в Баку 27-29 апреля. По словам автора, апрель - прекрасное время посетить Баку.

Среди мест, которые автор советует туристам посетить в Азербайджане, упоминаются пляжи Абшеронского полуострова, село Ивановка в Исмаиллах, Губа, Нахчыван, озеро Гейгель, а также горнолыжные курорты Шахдаг и Туфандаг.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook