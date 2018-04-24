В Азербайджане усилена безопасность информационных систем госструктур - ДЕТАЛИ
Армянские хакерские группировки готовят широкомасштабную атаку на информационные ресурсы Азербайджана и Турции. Об этом сказали Trend во вторник в Команде реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана, передает Day.Az.
Как сказали в CERT, атаки хакеров могут быть целевыми и приурочены к так называемому "геноциду армян". В связи с этим CERT предупреждает об усилении мер безопасности информационных систем.
"Пока как таковой активности не наблюдается, однако, не исключено, что это может произойти в любое время", - сказали в CERT.
Целевая атака армянских хакеров на ресурсы государственного и частного сектора выяснилась в результате проведенного CERT мониторинга.
Для отражения кибератак применяются самые передовые технологические решения, в том числе специальные программные продукты, разработанные программистами CERT.
Применение новых технологий безопасности позволяет выявлять пустоты и сигнатуры зловредных угроз, обеспечивать высокий уровень защиты от DDoS-атак.
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