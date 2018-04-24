Турпоток в Азербайджан с начала года значительно вырос

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, увеличилось на 12,4%. Удельный вес туристов из РФ составил 27,4%, Грузии - 22,1%, Ирана - 15,6%, Турции - 11,6%, ОАЭ - 4,7%", - отметили в ведомстве.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан.

При этом 67,9% туристов составили мужчины, 32,1% - женщины.

"Наибольший рост турпотока пришелся на страны Персидского залива. Число граждан Кувейта, посетивших Азербайджан, увеличилось в 7,1 раза, Бахрейна и Катара - в 2,7 раза, Саудовской Аравии - в 2,4 раза, Омана - в 1,9 раза, Ирака - в 1,7 раза, ОАЭ - в 1,3 раза. При этом число граждан Ирана сократилось на 6,4%", - отметили в Госкомстате.

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-марте 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,7% - до 204,4 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетило 18,6 тыс. человек (спад на 4,1%).

За отчетный период 63,3% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 35,9% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократилось на 2,4% - до 943,3 тыс. человек. При этом 31,6% выезжали в Грузию, 27,2% - Иран, 21,8,4% - Россию, 12,3% - Турцию, 1,8% - Украину, 1,5% - ОАЭ.

"79,7% граждан Азербайджана в январе-марте 2018 году выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 19,4% - воздушным транспортом, 0,9% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.

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