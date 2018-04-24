В Баку запустили сайт с онлайн-информацией о пробках, такси и автобусах - ПОДРОБНОСТИ

Бакинское транспортное агентство создало на своем сайте alo141.az новый раздел в помощь столичным водителям.

В беседе с Day.Az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев сообщил, что мультифункциональный портал alo141.az представляет пользователям информацию об общественном транспорте города Баку и другие важные данные.

По его словам, сайт сдан в пользование на трех языках - азербайджанском, русском и английском, и в главном меню можно ознакомиться с общей информацией о Справочном Центре ALO141, а также с последними новостями и ответами на наиболее часто задаваемые вопросы по поводу системы общественного транспорта столицы.

"Сейчас на портале подготовлены шесть основных разделов. В будущем предусматривается разработка и других полезных разделов с учетом мнений и предложений пользователей. Первый раздел - это раздел жалоб и предолжений.

Теперь граждане могут обратиться в БТА напрямую через официальный сайт БТА - bna.az или, послав запрос по электронной почте, а также через раздел сообщений или комментариев на официальной странице БТА в социальной сети Facebook . Более того, , наряду с обращениями, поступающими в Справочный Центр ALO141 по телефону, пользователи также могут представить официальное обращение в БТА в разделе "Жалобы и предложения" на самом портале.

В этом разделе пользователи могут представить любые предложения или жалобы, связанные с общественным транспортом, в режиме 7/24, указав свое имя, фамилию, номер телефона и категорию обращения.

Второй раздел называется "Как проехать? (План проезда). Здесь расстояние, которое нужно пройти пешком, на автобусе или на метро, указывается зеленым или красным цветами, а также приводится число остановок, время в общественном транспорте, а также описывается проезд на личном автомобиле и требуемое на это время.

Третий раздел называется "Такси". В нем можно получить информацию о компаниях, оказывающих услуги такси по заказу на территории Баку. В последующем разделе - "Автобусы", указав номер любого маршрута, можно увидеть путь этого маршрута, основные остановки и длину линии на карте. Далее в раздел связанном с центрами транспортного обмена - HUB можно получить информацию о ныне действующих хабах, списках маршрутов, входящих и исходящих из этих хабов, а также конечных остановках", - сказал Маис Агаев, отметив, что информацию о пробках на дорогах столицы можно получить в разделе "Ситуация на дорогах".

Матанат Насибова