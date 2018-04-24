В Баку ограничивается движение на одном из центральных проспектов
24 апреля 2018 18:46 120
Как передает Day.Az, в Баку ограничивается движение транспорта на одном из проспектов.
Как сообщили в пятницу в пресс-службе Госагентства автомобильных дорог, в Ясамальском районе ограничивается движение на проспекте Гусейна Джавида. Продолжаются работы по повторному нанесению дорожной разметки в целях регулирования движения автотранспортных средств в Баку.
В рамках этих работ сегодня с 22:00 до утра на проспекте Гусейна Джавида будет повторно наноситься горизонтальная разметка, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено.
Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными путям ина время ограничения движения на указанном участке.
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