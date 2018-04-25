БВШН завершает III Международный Форум SOCAR конференцией

Продолжает работу III Международный Форум SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия", посвященный 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и организованный Бакинской высшей школой нефти (БВШН) совместно с британской компанией Confidence Capital Ltd, сообщает вуз в среду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках четырехдневной программы форума проходит международная конференция "Нефтепереработка и нефтехимия Каспийского региона и Центральной Азии: реализация проектов и технические решения".

Выступая на открытии конференции, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал ее участников и отметил роль Высшей школы в организации III Международного форума SOCAR и конференции на высоком уровне. В программе международной конференции - четыре сессии. Тема первой сессии - "Запуск новых и анализ результатов модернизации существующих нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий Азербайджана". На ней были заслушаны доклады: "Карбамидный завод - состояние и перспективы проекта" директора завода Хаяла Джафарова, "Проект по реконструкции и модернизации завода "Этилен-полиэтилен" ПО "Azerikimya" и перспективы развития" заместителя исполнительного директора по инвестициям и развитию производственного объединения "Azerikimya" Орхана Джафарова и "Текущее состояние и планы развития завода "Метанол"" генерального директора ООО "SOCAR Метанол" Эльнура Мустафаева.

Следующие сессии конференции посвящены таким темам, как "Техническое состояние и продукция НПЗ и нефтехимических производств стран Каспийского региона", "Новейшие технологии в области нефте- и газопереработки" и "Внедрение новых IT технологий на НПЗ: повышение эффективности управления".

В работе международной конференции принимают участие свыше 250 специалистов и руководителей ведущих нефтяных, перерабатывающих и транспортных компаний, участвующих в реализации крупнейших международных нефтегазовых проектов. В заключительный день форума 26 апреля делегаты посетят нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева и Сумгайытский нефтехимический комплекс.

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