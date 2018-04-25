Президенту НАНА вручили диплом почетного профессора Университета нефти и промышленности - ФОТО

25 апреля в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) состоялось вручение диплома почетного профессора президенту Национальной академии наук (НАНА), академику Акифу Ализаде.

В мероприятии приняли участие министр образования Джейхун Байрамов, президент НАНА Акиф Ализаде, академики Академии, а также профессорско-преподавательский состав АГУНП.

Выступая на мероприятии, ректор АГУНП Мустафа Бабанлы рассказал о заслугах Акифа Ализаде в развитии научно-технического прогресса и образования в нашей стране, отметив, что молодые ученые, особенно нефтяники и геологи, всегда чувствовали поддержку со стороны президента НАНА.

В свою очередь, министр образования Джейхун Байрамов заявил, что академик Акиф Ализаде играет важную роль в развитии азербайджанской науки, в том числе геологии и геофизики: "Акиф Ализаде вносит неоценимый вклад в развитие молодых ученых. Достойный образ жизни Акифа Ализаде является примером для каждого студента и молодого ученого".

В свою очередь, президент НАНА говоря о развитии образования и науки в Азербайджане, подчеркнул, что одной из важных задач в наши дни является формирование высокоинтеллектуальной молодежи.

Затем Мустафа Бабанлы вручил диплом Почетного профессора АГУНП президенту НАНА, академику Акифу Ализаде.

Н. Гасанова