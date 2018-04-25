В Азербайджане планируется учредить стипедию имени Акифа Ализаде

Студентам Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности планируется выплачивать стипендию имени президента Национальной академии наук академика Акифа Ализаде.

Об этом в среду сказал ректор университета Мустафа Бабанлы во время вручения президенту НАНА Акифу Ализаде диплома почетного профессора университета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр образования Джейхун Байрамов отметил, что Ализаде играет важную роль в развитии науки, а также геологии и геофизики и в формировании и развитии молодых кадров как ученых.

Байрамов отметил большие заслуги Ализаде в открытии месторождений нефти и газа, полиметаллов и руд, неметаллических полезных ископаемых и добавил, что пройденный им славный путь - пример для каждого студента и молодого ученого.

Президент НАНА одной из предстоящих задач назвал формирование высокоинтеллектуальной молодежи. Также Ализаде подчеркнул, что с чувством удовлетворения наблюдает за повышением качества образования в университете и рад успехам высшего учебного заведения, в котором учился.

Затем Мустафа Бабанлы вручил Акифу Ализаде диплом почетного профессора Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.