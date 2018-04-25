В Нахчыване открылся Музей соли - ФОТО

12 сентября 2017 года председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики подписал Распоряжение "О создании Нахчыванского музея соли". За минувший период были приняты меры по выполнению распоряжения, в отеле "Дуздаг" создан Нахчыванский музей соли.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 25 апреля состоялось открытие Музея соли, передает Day.Az.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики разрезал ленту, символизирующую открытие музея.

Выступивший на мероприятии председатель Нахчыванского отделения Национальной Академии наук Азербайджана, академик Исмаил Гаджиев от имени интеллигенции и научной общественности автономной республики выразил признательность председателю Верховного Меджлиса за внимание и заботу о сфере исследования и пропаганды истории Нахчывана.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов расценил открытие Нахчыванского музея соли как важное событие, поздравил участников мероприятия и будущих посетителей музея. "История Нахчывана связана с историей добычи нахчыванской соли. Для исследования истории Нахчывана в первую очередь необходимо изучать историю нахчыванской соли. Ведь Дуздаг имел большое значение в формировании Нахчывана как города. 5-7 тысяч лет назад в обращении не было ценных металлов и денег. Учитывая, что в тот период единственным средством расчета была соль, можно сказать, что город Нахчыван был заложен именно на территории добычи соли. А это позволяет сделать вывод, что формирование города Нахчыван началось 5-7 тысяч лет назад с начала добычи здесь соли. Об этом писали и историки различных стран. Так, во II веке греческий ученый Kлавдий Птолемей, в XVI веке арабский ученый Аль-Шарифи, в XIX веке российский ученый Константин Никитин и наши местные историки, проводившие исследования в последующие периоды, в своих трудах отмечали, что формирование города Нахчыван связано с пророком Ноем и добычей соли.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев создал Нахчыванское отделение Национальной Академии наук Азербайджана для изучения истории Нахчывана, поставил важные задачи в этой сфере. Ведь история Нахчывана составляет значимую часть истории Азербайджана. За минувший период были приняты важные меры в сфере изучения истории Нахчывана, проведена научно-исследовательская работа. Проведены исследования истории нахчыванской соли, собраны экспонаты, которые представлены в экспозиции Музея соли", - сказал он.

Было отмечено, что нахчыванская соль, и сегодня не потерявшая своего значения, широко используется в быту, промышленности, природе, охране здоровья человека, из нее изготавливаются различные изделия. Ежегодно тысячи людей проходят лечение в Дуздагском физиотерапевтическом центре. Bсе это еще раз свидетельствует о большом значении нахчыванской соли. А самая главная задача заключается в изучении и доведении до будущих поколений истории нахчыванской соли. Поэтому история Нахчывана должна глубоко изучаться и впредь, Нахчыванское отделение НАНА, соответствующие государственные структуры и представители интеллигенции должны расширять исследования о связи добычи соли с созданием города Нахчыван, собирать архивные материалы, писать новые книги и научные статьи.

Председатель Верховного Меджлиса выразил признательность всем, кто вложил труд в создание Нахчыванского музея соли, пожелал успехов коллективу в дальнейшей работе.

Председатель Верховного Меджлиса дал соответствующие поручения о проведении Нахчыванским отделением НАНА археологических раскопок, связанных с нахчыванской солью, проведении международных конференций, посвященных культуре Дуздага, представлении в музее информации о составе нахчыванской соли, организации продажи изделий из соли нахчыванских мастеров.