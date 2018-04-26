В Баку усилена защита радиочастотного спектра
В Баку усилена защита радиочастотного спектра в связи с предстоящими соревнованиями Гран-при Азербайджана "Формула 1".
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.
В местах проведения гонок, отделом радиомониторинга Государственного управления по радиочастотам Азербайджана проводятся мониторинги, испытания радиоэлектронного оборудования и проверка их параметров. Защита частот от внешнего воздействия является важной составляющей в проведении столь масштабных мероприятий.
Важным фактором, создающим проблемы и оказывающим воздействие на частотный спектр, являются беспроводные устройства. В связи с этим все используемое оборудование в период проведения гонок будет также тщательно проверено.
В ходе соревнований будет также обеспечена устойчивость услуг мобильной связи и передачи данных. Для обеспечения высокого качества телевизионной трансляции выделены необходимые частоты. Для обеспечения надежной и устойчивой работы мобильной связи (в том числе и качества роуминга) оборудование операторов (мобильные базовые станции) установлены на территории приморского бульвара.
Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку пройдет 27-29 апреля 2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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