В Азербайджане обнаружены драгметаллы - ПОДРОБНОСТИ

В грязевых вулканах в Азербайджане впервые обнаружены золото, серебро, железо, медь, титан и новые минералы, образовавшиеся естественным путем.

Об этом Trend сказал заведующий отделом грязевого вулканизма Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев, передает Day.Az.

По словам ученого, в течение последних двух лет совместно с украинскими специалистами ведется работа по изучению грязевых вулканов Азербайджана.

А.Алиев отметил, что в результате проведенных исследований получены весьма успешные результаты. Он добавил, что для проведения исследований отобраны 20 вулканов в различных тектонических зонах страны - на Абшеронском полуострове, в Шамахы-Гобустанском регионе, на прикаспийском побережье, в юго-западном Ширване.

"В каждом из вулканов обнаружены образовавшиеся естественным путем компоненты, содержащие в различном количестве золото, серебро и пр.", - сказал он.

По словам А.Алиева, содержание драгоценных металлов в грязевых вулканах варьирует в пределах 20-60 микрон. "Исследование представляет интерес лишь с точки зрения науки. До сегодняшнего дня такого рода исследования не проводились не только в Азербайджане, но и во всем мире", - отметил А.Алиев.

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