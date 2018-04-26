Гендиректор ШОС Рашид Алимов написал стихи о Баку - ПРОЧТИТЕ
Баку - это особый мир. Он неповторим, притягателен, он влюбляет в себя с первого взгляда и остается в сердце навсегда. О Баку сказано много прекрасных слов, ему посвящено немало замечательных поэтических строк. Потому что этот город пронизан поэзией.
Баку вдохновил и генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашида Алимова. Рашид Кутбиддинович написал стихотворение о столице Азербайджана, с которым мы хотим познакомить наших читателей.
Город у моря
Есть город у моря, Каспийского моря,
Великий добытчик, строитель, поэт...
Венчают холмы его неба узоры,
Как купол любви, не одну сотню лет.
В том городе - солнце, цветы и фонтаны,
А волны, - небесных просторов синей...
И горы волшебные в снежных тюрбанах...
Но главное - счастье на лицах людей.
В том городе - пряные звуки мугама...
В нем песня Рашида о первой любви...
Здесь голос, судьба и память Муслима...
Созвездье имен, покорившее мир.
Прекрасный Баку! Расцветай словно роза!
Храни в себе мудрость прошедших веков!
И радуйся радостью юных бакинцев, -
Счастливых потомков твоих мудрецов!Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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