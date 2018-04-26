Гендиректор ШОС Рашид Алимов написал стихи о Баку - ПРОЧТИТЕ

26 апреля 2018 11:03

Баку - это особый мир. Он неповторим, притягателен, он влюбляет в себя с первого взгляда и остается в сердце навсегда. О Баку сказано много прекрасных слов, ему посвящено немало замечательных поэтических строк. Потому что этот город пронизан поэзией.

Баку вдохновил и генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашида Алимова. Рашид Кутбиддинович написал стихотворение о столице Азербайджана, с которым мы хотим познакомить наших читателей.

Город у моря                     

Есть город у моря,  Каспийского моря,  

Великий добытчик,  строитель, поэт...  

Венчают холмы его  неба узоры, 

Как купол любви, не одну сотню лет.  

В том городе - солнце, цветы и фонтаны,  

А волны, - небесных  просторов синей...  

И горы волшебные  в снежных тюрбанах... 

Но главное - счастье  на лицах людей. 

В том городе - пряные  звуки мугама... 

В нем песня Рашида  о первой любви... 

Здесь голос, судьба и память Муслима... 

Созвездье имен, покорившее мир.  

Прекрасный Баку!  Расцветай словно роза! 

Храни в себе мудрость  прошедших веков!  

И радуйся радостью  юных бакинцев, -

Счастливых потомков  твоих мудрецов!          

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