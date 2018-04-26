Гендиректор ШОС Рашид Алимов написал стихи о Баку - ПРОЧТИТЕ

Баку - это особый мир. Он неповторим, притягателен, он влюбляет в себя с первого взгляда и остается в сердце навсегда. О Баку сказано много прекрасных слов, ему посвящено немало замечательных поэтических строк. Потому что этот город пронизан поэзией.

Баку вдохновил и генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашида Алимова. Рашид Кутбиддинович написал стихотворение о столице Азербайджана, с которым мы хотим познакомить наших читателей.

Город у моря

Есть город у моря, Каспийского моря,

Великий добытчик, строитель, поэт...

Венчают холмы его неба узоры,

Как купол любви, не одну сотню лет.

В том городе - солнце, цветы и фонтаны,

А волны, - небесных просторов синей...

И горы волшебные в снежных тюрбанах...

Но главное - счастье на лицах людей.

В том городе - пряные звуки мугама...

В нем песня Рашида о первой любви...

Здесь голос, судьба и память Муслима...

Созвездье имен, покорившее мир.

Прекрасный Баку! Расцветай словно роза!

Храни в себе мудрость прошедших веков!

И радуйся радостью юных бакинцев, -

Счастливых потомков твоих мудрецов!