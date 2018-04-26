Завтра в Азербайджане будет 27 градусов тепла

27 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ближе к ночи местами возможна изморось. Утром будет слабый туман. Подует южный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11°, днем 19-24°, в Баку ночью 9-11°, днем 21-23° тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление понизится с 764 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана завтра осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых западных районах будут грозы, временами - дожди. Утром в отдельных местах возможен туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 22-27°, в горах ночью 2-7°, днем 11-16° тепла.

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