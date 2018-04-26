Дан старт собеседованиям с учителями, желающими работать на основе бессрочного трудового договора - ФОТО

26 апреля был дан старт собеседованию с учителями, желающими работать на основе бессрочного трудового договора в общеобразовательных учебных заведениях Республики.

Как сообщили Day.Az в пресслужбе минобразования, в общей сложности из зарегистрированных 2282 учителей, подтверждение получили 763 электронных заявления.

На данном этапе приняли участие учителя, которые в 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах приняли участие в конкуре по приему учителей на работу и, набрав необходимые балы, были приняты на вакантные должности на основе временного договора.

К конкурсу, организованному Центром человеческих ресурсов, действующим при Институте профессионального развития работников образования, наряду с учителями начальных классов, физическому воспитанию и музыке, в общей сложности было приглашено около 460 учителей.

27 апреля в конкурсе примут участие преподаватели других предметов.

Для проведения конкурса создано 20 комиссий.

Конкурс продлится в течение двух дней. Информация о программе конкурса и материалах размещена на сайте http://www.miq.edu.az/muqavile/.

Н. Гасанова