Завершается подготовка болидов Формулы 1 в Баку к гонкам - ФОТО

Ведутся заключительные работы по подготовке болидов к гонкам Формулы 1, которые пройдут в Азербайджане в третий раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, команды, которые примут участие в гонке, уже в Баку.

Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоится в Баку 27-29 апреля.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека - 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра. Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

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