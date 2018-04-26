В этих районах Баку возникнут перебои в подаче газа

26 апреля 2018 18:59

В двух районах Баку завтра возникнут перебои в подаче газа.

Как сообщили Trend в ПО "Азеригаз", перебои в подаче газа возникнут в поселке Бакиханова,  проспекте Н. Исмаилова, улицах Ульви Буниятзаде, Ш. Камилова в Сабунчинском, и на части улиц Гара Гараева, Э. Сулейманова, Б. Нуриева, Нахчыванского, Рустамова, А. Манафова и Наваи в Низаминском районе Баку, передает Day.Az.

Это связано с подсоединением новой газовой линии диаметром 76 мм к общей сети, устранением утечки газа на подземных газовых линиях диаметро 219 и 89 мм, и заменой подвергшейся коррозии части подземного газопровода, диаметром 108 мм, на улице Нахчыванского 72.

Перебои в подаче газа начнутся с 10:00 утра 27 апреля и продлятся до завершения соответствующих работ.

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