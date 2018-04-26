"День чтения" в парке Центра Гейдара Алиева стал большим праздником для любителей книг - ФОТО

Книга - источник обогащения и развития, мудрости и совести, истины и милосердия, гуманизма и доброты. Не читая, человек не развивается, не учится думать, анализировать, сопоставлять, делать выводы, не совершенствует свой интеллект, память, внимание, воображение, не усваивает и не использует опыт предшественников. И если для взрослого человека это больше эмоциональная и моральная составляющая, то ребёнок стремится подражать героям, которые ему симпатичны, воспитывается на произведениях. Сюжеты литературных произведений становятся сюжетами детских игр. Дети проживают жизнь героев в игре и приобретают их духовный и нравственный опыт. Значит, если правильно подобрать книги для чтения, можно положительно повлиять на нравственное становление личности ребёнка, сформировать его духовные, патриотические и моральные ценности.

Сегодня в парке Центра Гейдара Алиева прошел грандиозный праздник "День чтения", организованный с целью повышения интереса к книге, развития привычки к чтению и культуры чтения среди детей, совершеннолетних и молодежи, сообщает Trend.

Мероприятие под лозунгом "Давайте вместе читать!" прошло при организации Центра Гейдара Алиева, Министерства образования, Национальной академии наук Азербайджана и "Hədəf Nəşrləri". "День чтения", нацеленный на повышение у подростков и молодежи интереса к чтению, развития навыков чтения, вызвал большой интерес детей, родителей, преподавателей, общественности города.

На мероприятии приняли участие помощник Первого вице-президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, директор Управления образования по городу Баку Махаббат Велиева, общественные деятели, представители культуры и науки, творческой молодежи.

Учащиеся более 40 общеобразовательных школ, лицеев и центров искусств показали гостям различные презентации, театрализованные номера, подготовленные на основе художественных произведений, спектакли-пантомимы и другие композиции, порядка 30 издательств и библиотек представили книжную выставку-ярмарку. Все было очень интересно и познавательно.

Центр детского-юношеского развития №1 Министерства образования Азербайджана представил экспозицию около пятидесяти красочных работ. Директор Центра Кямаля Джафарзаде отметила, что через картины юные художники (от 5 до 17 лет) галереи изобразительно -прикладного искусства показали свою любовь к книгочтению: "День чтения" стал большим праздником, объединившим различные школы, которые представили различные жанры культуры и искусства, направленных на повышение интереса к чтению. Умение правильно понимать содержание произведения, видеть элементы художественной выразительности само по себе не появляется. Его надо развивать и воспитывать с раннего возраста".

Учащиеся школы №245 Хатаинского района представили художественно-сценическую композицию по произведению Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" на английском языке. Директор школы Ульвия Исмайлова отметила, что третий год участвуют в "Дне чтения", который организован на самом высоком уровне и вызывает большой интерес: "Государство уделяет большое внимание образованию и культуре, реализуются различные проекты и проводятся конкурсы среди молодежи и юношества. Каждый интеллектуально развитый гражданин нашей страны, несомненно, вносит большой вклад в развитие Азербайджана. В этом году в нашей школе при содействии Министерства образования и Управления образования по городу Баку создан центр по изучению английского языка British Council, что помогает получению углублённых знаний. Книги дают людям доступ не только к идеям и знаниям, но также к духовным и моральным ценностям, учат понимать красоту и творчество, являются основой образования и творчества".

Учащиеся 10-классов школы №234 имени Эмина Алиева Хазарского района представили театрализованный номер на английском языке произведения Шекспира "Ромео и Джульетта". Директор школы, филолог и литературовед Кенуль Мамедли отметила, что "День чтения" совпал с днем рождения Шекспира: "Мероприятие является знаковым событием в культурной и образовательной сфере города, способствует социальному прогрессу, воспитанию подрастающего поколения, формированию интеллектуальной развитой молодежи. Есть люди, которые не читали книг, но, увидев своими глазами эти красочные постановки, несомненно, захотят оказаться в мире литературы и просвещения".

Учащиеся школы №265 имени Мирюсифа Юсифова Хатаинского района представили сценическую композицию из произведения азербайджанского классика и философа XII века Низами Гянджеви "Семь красавиц". По словам директора Егяны Гурбановой, номер "Встреча Бахрама и Фитне" поставлен на основе перевода выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева, внесшего неоценимый вклад в развитие азербайджанской литературы, науки и образования, 110-летие которого в этом году отмечается в стране: "День чтения" повышает жизненный кругозор детей и молодежи, а преподнесение литературы в сценической форме с яркими костюмами способствует художественному восприятию произведений. Более того, участие такого количества школ и учеников способствует взаимному обогащению, обмену опытом, культурному досугу детей и взрослых. Стоит отметить, что в нашей школе постоянно проходят литературные и дискуссионные вечера, встречи с писателями, что приводит к духовному обогащению подрастающего поколения".

Учащиеся Лицея имени академика Зарифы Алиевой представили креативный проект - книжное кафе, где знакомили гостей с книжными новинками, давали информацию о бестселлерах и популярных изданиях. Ученица 9 класса Лицея Шабнам Мирзоева отметила, что при помощи книги каждая культура имеет возможность рассказать о себе не только современникам, но и последующим поколениям: "Прославлению книги как эстафеты поколений посвящают свои вдохновенные строки многие мыслители, ученые, писатели, поэты. Художественная литература пробуждает в наших сердцах веру в самих себя, надежду на светлое будущее и безграничную любовь, сотканную из милосердия, отзывчивости и желания дарить миру человеческую доброту. Именно любовь и почитание книг открывает мир духовных богатств широкому кругу людей и тем самым развивает науку, культуру, общественную мысль".

Учащиеся школы №216 Хазарского района представили патриотическую композицию "Отважный солдат" для людей со слабым слухом и сурдопереводом, о храбрых защитниках Карабаха, древнем городе Шуша, номера из драмы Самеда Вургуна "Вагиф" и из оперетты Узеира Гаджибейли "Аршын мал алан". Ученица 10 класса Тарана Исаева сказала, что многое узнается из любимых произведений: "Книга нужна человеку и в будни и в праздники, литературные сокровища передаются из поколения в поколение. Произведения не только развивают мышление и воображение, но вызывают в нас желание быть похожими на отважных героев, ставших нашими кумирами. Дружба с литературой помогает найти решение в трудных жизненных ситуациях и успешно действовать, как наши любимые герои".

Учащиеся школы №76 имени Аладдина Мамедова Сураханского района показали номера по произведениям русских классиков Александра Пушкина "Цыганы" и Михаила Лермонтова "Герой нашего времени". Ученик 9 класса Кямран Бабаев сказал, что книга служит не только для накопления запаса знаний, культуры, но и для формирования мировоззрения, нравственного облика человека: "Книга является верным помощником в работе и учебе, в разумном и полезном использовании свободного времени и досуга. Сколько знаменитостей вложили свои знания, умения, свой взгляд на жизнь в произведения. Это дает нам возможность общения с историческими и великими личностями, мировыми и отечественными классиками. Произведения поведают нам об удивительных приключениях, открытиях, победах, дарит незабываемые эмоции, учит преданно служить Родине и любить родную землю".

Учащиеся школы №91 Сабаильского района представили театрализованный номер по произведению Джалила Мамедгулузаде "Мертвецы". Ученик 10 класса Талех Ахмедов считает, что классическое произведение созвучно с нашим днем: "Часто родители жалуются, что современные дети совсем не любят читать - им больше нравится смотреть телевизор, играть на смартфоне и компьютере, с головой погружаясь в виртуальный мир. Что же может спасти? Конечно же, любовь к книгам и художественной литературе, которая станет залогом успеха не только на протяжении школьных лет, но и во взрослой жизни. К тому же самые известные и популярные кинофильмы и анимации зачастую сняты именно по литературным произведениям. Но даже очень удачная экранизация не заменит удовольствия от чтения хорошей книги".

Гостям была также представлена концертная программа с участием детских танцевальных и вокальных коллективов.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)