Французский болельщик: Баку - чудесный город - ФОТО

27 апреля 2018 13:03

"Я уже три года живу в Баку и третий раз посещаю Формулу 1. Не могу назвать себя ярым фанатом гонок, но это очень захватывающе".

Об этом сообщил Day.Az Аурелиэн Вериэр.

"Баку очень красивый город, мне нравится жить здесь. Не могу выделить, что мне нравится больше: тут приятные люди, красивая архитектура, много интересных событий. Формула 1 одно из таких событий, которые меня очень радует. И кстати, несмотря на то, что французская и азербайджанская кухни очень разные, я очень люблю ваши национальные блюда", - сказал французский болельщик.

Он также отметил, что болеет за Льюиса Хэмилтона и верит в его победу.

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