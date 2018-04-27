Лучшие моменты первого дня Гран-при Азербайджана Формулы 1 - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в Баку стартовал этап чемпионата мира-2018 Формулы-1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

На Бакинском городском кольце соревнуются такие знаменитые пилоты, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Кими Райкконен, Валттери Боттас и др.

Day.Az со ссылкой на сайт Формулы 1 лучшие моменты с первого дня соревнований.