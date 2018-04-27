Боттас показал лучшее время на свободных заездах пилотов Формулы 1 в Баку

Пилот команды Mercedes AMG Petronas Валттери Боттас показал лучшее время по итогам первой сессии свободных заездов пилотов Формулы 1 в рамках Гран-при Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, его результат составил 1:44.424.

Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо, незначительно уступив ему, занял второе место - 1:44.277. Тройку лидеров замыкает пилот Mercedes AMG Petronas Льюис Хэмилтон - 1:45.200

Сегодня в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

В первый день Гран-при также пройдут свободный заезд в классе Формула 1 и квалификация в классе Формула-2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

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