На этой автомагистрали в Баку ограничивается движение транспорта

С завтрашнего вечера полностью будет ограничено движение на нижнем ярусе дорожной развязки "Беюкшор" в направлении Международного аэропорта Гейдар Алиев. Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения связаны с ремонтными работами и продлятся два дня - 28-29 апреля.

Водители могут воспользоваться альтернативной дорогой, идущей к поселку Бакиханова, и продолжить свое движение, выехав на проспект Гейдара Алиева.

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