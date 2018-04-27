На этой автомагистрали в Баку ограничивается движение транспорта

27 апреля 2018 16:00

С завтрашнего вечера полностью будет ограничено движение на нижнем ярусе дорожной развязки "Беюкшор" в направлении Международного аэропорта Гейдар Алиев. Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения связаны с ремонтными работами и продлятся два дня - 28-29 апреля.

Водители могут воспользоваться альтернативной дорогой, идущей к поселку Бакиханова, и продолжить свое движение, выехав на проспект Гейдара Алиева.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az